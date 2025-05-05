Bir zamanların efsanesi Skype resmen kapatıldı: İşte yapmanız gerekenler

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Microsoft, yıllardır bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından kullanılan Skype uygulamasını 5 Mayıs 2025’te sonlandıracağını daha önce açıklamıştı.

Beklenen gün geldi ve şirket, uygulamayı bugün itibarıyla resmen sonlandırdı. Hala bazı kullanıcılar için aktif olan Skype, birkaç gün içinde tamamen tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

Bunun yerine, tüm dikkatini Microsoft Teams (ücretsiz) platformuna yöneltecek olan Microsoft, bu geçişle iletişim ve iş birliği deneyimini modernize etmeyi hedefliyor.

Skype’ın sunduğu temel özelliklerin yanı sıra Teams, toplantı düzenleme, takvim yönetimi ve topluluk oluşturma gibi gelişmiş araçlarla kullanıcılara daha kapsamlı bir deneyim vadediyor.

SKYPE RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Skype, 2003’teki lansmanından bu yana iletişim dünyasında devrim yaratan bir uygulama oldu.

Anlık mesajlaşma, görüntülü görüşmeler ve dosya paylaşımı gibi özellikleriyle milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırdı.

Ancak yıllar içinde Zoom, WhatsApp ve Google Meet gibi rakiplerin yükselişi, Skype’ın popülerliğini gölgeledi.

Microsoft, 2011’de 8,5 milyar dolar karşılığında Skype’ı satın aldığında, bu platformu iletişim portföyünün merkezine yerleştirmişti.

Şimdi ise Skype’tan Microsoft Teams’e geçiş, şirketin ücretsiz tüketici iletişim hizmetlerini tek bir çatı altında birleştirme çabasını yansıtıyor.

Microsoft Teams, halihazırda yüz milyonlarca kişi tarafından iş, eğitim ve kişisel yaşamda bir iş birliği merkezi olarak kullanılıyor.

Skype’ın sunduğu bire bir görüşmeler, grup çağrıları ve mesajlaşma gibi temel özellikler Teams’te mevcutken, buna ek olarak ücretsiz toplantı düzenleme, takvim entegrasyonu ve topluluk oluşturma gibi yenilikçi araçlar da sunuluyor.

Microsoft, bu özelliklerle Teams’i yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp, günlük yaşamı organize eden bir platform haline getirmeyi amaçlıyor.