Yeni Apple TV beklenenden geç gelecek: İşte özellikleri

Uzun süredir güncellenmesi beklenen yeni Apple TV modelinin çıkış tarihi, Siri entegrasyonundaki gecikmeler nedeniyle ileri bir tarihe atıldı.

Yeni cihazın en erken Eylül 2026 tarihinde, iOS 27 işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TASARIM AYNI KALIRKEN İŞLEMCİ GÜÇLENİYOR

Yeni Apple TV, mevcut modelle tamamen aynı olan siyah plastik tasarımını korumaya devam edecek.

Ancak cihazın kalbinde, gelişmiş grafikler ve ışın izleme teknolojisi sunan üç nanometrelik A17 Pro veya daha güncel bir işlemci yer alacak.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ VE YENİ BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Şirket, yeni cihazı daha akıllı bir Siri ve Apple Intelligence desteğiyle sunmak istediği için üretim planlamasını değiştirmek zorunda kaldı.

Bu yeni yapay zeka özellikleri daha yüksek RAM gerektirirken, cihaza daha hızlı ve kesintisiz bağlantı için Wi-Fi 7 ile Bluetooth 6 teknolojilerinin de eklenmesi planlanıyor.

Sektördeki söylentilere göre Apple, yeni nesil medya oynatıcısını piyasaya sürerken tüketicilere daha uygun fiyatlı seçenekler sunabilir.

Markanın üst düzey özelliklere sahip yeni bir cihazın yanı sıra, mevcut modeli düşük maliyetli bir alternatif olarak piyasada tutması veya bütçe dostu ikinci bir sürüm tanıtması muhtemel.