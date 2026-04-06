NASA resmen izin verdi: Astronotlar uzayda iPhone kullanacak

NASA, Artemis II'nin Ay çevresindeki yolculuğunda mürettebatın ilk kez bir iPhone taşımasına onay verdi.

Bu karar, uzaya gönderilecek donanımlar için uygulanan dört aşamalı ve oldukça sıkı güvenlik testlerinin ardından alındı.

ZORLU VE KARMAŞIK ONAY SÜRECİ

Güvenlik kontrolleriyle başlayan süreç, cam gibi kırılabilecek materyallerin sıfır yer çekiminde yaratabileceği tehlikelerin incelenmesini kapsıyor.

Uzayda uçuşan cam parçalarının astronotlara veya kritik ekipmanlara zarar vermesini önlemek için tüm riskler detaylıca hesaplanıyor.

APPLE SÜRECE DAHİL OLMADI

NASA'nın uçuş donanımlarını onaylama konusundaki temkinli tutumuna rağmen iPhone 17 Pro Max, bu karmaşık testleri geçmeyi başardı.

Apple ise cihazlarının aşırı dayanıklılık testlerinden geçtiğini ancak NASA'nın bu özel onay sürecinde hiçbir rollerinin olmadığını belirtti.

SADECE KAYIT İÇİN KULLANILACAK

Uzay aracına alınan iPhone'lar, görev açısından kritik bir amaç taşımayacak ve sadece astronotların anılarını belgelemesi için kullanılacak.

Güvenlik protokolleri gereği cihazların uzaydayken internete veya Bluetooth ağlarına bağlanmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Geçmişte 2011 yılındaki uzay mekiği uçuşunda ve 2021'deki özel Inspiration4 görevinde de bazı iPhone modelleri uzaya gönderilmişti.

Ancak bu yeni onay, bir iPhone'un Dünya'dan bu kadar uzun süreli bir görev için aldığı ilk resmi izin olarak tarihe geçti.