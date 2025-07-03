Birçok Adobe ürününde kritik güvenlik açıkları bulundu: Hemen güncelleyin

Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In), popüler Adobe ürünlerini etkileyen kritik güvenlik açıkları hakkında önemli bir uyarı yayınladı.

Kullanıcıların siber saldırılara karşı korunmak için yazılımlarını derhal güncellemeleri tavsiye ediliyor.

HANGİ ADOBE ÜRÜNLERİ RİSK ALTINDA

CERT-In tarafından yayınlanan uyarıda, Adobe InCopy, Commerce, Experience Manager ve InDesign gibi yaygın kullanılan yazılımlarda ciddi zafiyetler tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, Magento Open Source'un eski sürümleri de bu güvenlik açığından etkileniyor.

KULLANICILARI BEKLEYEN TEHLİKELER NELER

Bu güvenlik açıkları, siber saldırganların sistemlere sızarak keyfi kod çalıştırmasına, kullanıcı verilerine erişmesine ve hatta hizmet reddi (DoS) saldırıları düzenlemesine olanak tanıyabilir.

Özellikle kurumsal kullanıcılar için büyük bir risk oluşturan bu durum, hassas bilgilerin çalınmasına yol açabilir.

GÜVENDE KALMAK İÇİN NE YAPILMALI

CERT-In, tüm kullanıcılara ve sistem yöneticilerine, Adobe tarafından yayınlanan en son güvenlik yamalarını vakit kaybetmeden yüklemelerini şiddetle tavsiye ediyor.

Ayrıca, şüpheli dosyaları açmaktan kaçınmak ve antivirüs yazılımlarını güncel tutmak gibi temel güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgulandı.