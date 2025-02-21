Birkaç beta sürümünün ardından Samsung sonunda One UI 7'yi yayınlamaya hazır

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Samsung, Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7'yi yayınlamaya hazırlanıyor. Şirket, beta programını kapattığını ve kararlı sürümü çok yakında kullanıma sunacağını duyurdu.

İLK OLARAK GALAXY S24 SERİSİNE GELİYOR

One UI 7'nin ilk olarak Galaxy S24 serisine gelmesi bekleniyor. Ardından, diğer Galaxy telefonları ve tabletler için de güncelleme yayınlanacak.

One UI 7, Android 15'in yeni özelliklerinin yanı sıra kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler ve yapay zeka destekli yeni işlevler sunuyor.

One UI 7, bazı düşük özellikli Galaxy telefonlar için "Core" sürümüyle de sunulacak. Bu sürüm, daha az kaynak tüketerek daha akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

GÜNCELLEME TARİHİ

Samsung, One UI 7'nin kararlı sürümünün çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, güncellemenin çok yakında yayınlanması bekleniyor.

One UI 7 güncellemesini kaçırmamak için Samsung Members uygulamasında bildirimleri açabilir ve yazılım güncellemelerini düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.