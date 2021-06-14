Bitcoin, Elon Musk'ın açıklamasıyla 39 bin doları aştı

Elon Musk, Bitcoin madenciliğinin daha temiz enerji harcaması için bir çözüm bulunursa, Tesla'nın tekrar Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından BTC fiyatı 39 bin doları aştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında bir açıklama yapan Elon Musk, Bitcoin madenciliğinde temiz enerjinin kullanılmadığını ve bu nedenle Tesla'nın artık Bitcoin ile ödeme kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından, Bitcoin sert düşüş yaşamış ve yatırımcılar Elon Musk'ı piyasayı manipüle etmekle suçlamıştı.

ELON MUSK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir temiz kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayabileceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin, yeniden 39 bin dolar barajını aştı.

Açıklama öncesi neredeyse tamamı kırmızıda olan piyasalarda, son 24 saat içinde en büyük 100 birimden 93'ü artıya geçti.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim, 1 trilyon 621 milyar dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.