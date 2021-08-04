Blizzard başkanı J. Allen Brack, cinsel taciz iddiaları sonrası istifa etti

Popüler oyun şirketi Blizzard'da yaşandığı iddia edilen cinsel taciz skandalları sonrası başkan J. Allen Brack, görevi bırakmak zorunda kaldı.

Guitar Hero, Spider-Man, Warcraft, Diablo ve Call of Duty gibi serilerle öne çıkan Activision Blizzard, son zamanlarda cinsel taciz iddialarıyla sık sık gündemi meşgul ediyor.

Kaliforniya eyaletinin geçen ay Blizzard’a açtığı davada; cinsel taciz, tecavüz şakaları ve bir kadın çalışanı intihara sürüklemek gibi eylemlerle suçlanan başkan J. Allen Brack, görevinden istifa etti.

15 yıldır Blizzard’da olan Brack, Kaliforniya'da görülen davaya göre cinsel suistimalin farkındaydı ve hatta buna izin veriyordu.

BİRÇOK ÇALIŞAN İŞTEN AYRILDI

Activision Blizzard çalışanları da taciz iddialarına karşı harekete geçti. Birçok çalışan, mağdurlara dayanışma içinde olduklarını göstererek işten ayrıldı ve şirketi suçladı.

Öte yandan, başkan Brack’in istifasının ardından başkanlık koltuğuna Jen Oneal ve Mike Ybarra isimleri oturacak.

J. Allen Brack’in istifası çalışanları biraz yatıştırmış gibi görünse de şirketteki sorunlara neden olan tek yönetici o değil.

Başkan yardımcısı olarak görev alan Fran Townsend de taciz ve ayrımcılıkla ilgili çıkan suçlamalara en başından beri agresif bir şekilde yanıt vermeye devam ediyor.