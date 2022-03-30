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    Blockchain şirketi Ronin Bridge, 625 milyon dolarlık kripto para çaldırdı

    Blockchain şirketi Ronin, bilgisayar korsanlarının, sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 10:09
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    Blockchain şirketi Ronin Bridge, 625 milyon dolarlık kripto para çaldırdı

    Son zamanlarda kripto paraların oldukça popüler olması nedeniyle kötü niyetli kişilerin sayısında artış yaşanıyor. Daha önce birçok şirket, siber saldırı sonucu kripto para çaldırmıştı.

    Şimdi de bu şirketlerin arasında Ronin Bridge de eklendi. Axie Infinity ile olan ilişkisi ile ünlü popüler bir Ethereum yan zinciri olan Ronin Bridge hacklendi.

    625 MİLYON DOLAR ÇALINDI

    Yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının 23 Mart'ta yaklaşık 173.600 Ether coin ve 25.5 milyon USD Coin çaldığı belirtildi. Çalınan paraların toplam değeri ise yaklaşık 625 milyon dolar.

    kripto para

    Saldırının bugün fark edildiği aktarılırken, “Suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz.” açıklaması yapıldı.

    EN BÜYÜK KRİPTO PARA SOYGUNU

    Ronin Bridge'ın hacklenmesi kayıtlara geçen en büyük kripto para soygunu oldu. Ağustos ayında merkeziyetsiz finans platformu Poly Network siber saldırının hedefi olmuş ve 611 milyon dolarlık kripto para çalınmıştı.


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