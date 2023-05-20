Blue Origin, NASA için Ay'a iniş aracı inşa edecek Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin liderliğindeki ekip, NASA'nın Ay'a iniş aracını inşa etmeye hak kazandı.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Blue Origin, NASA sözleşmesini kazandı

NASA, cuma günü yaptığı açıklamada, Jeff Bezos'un Blue Origin liderliğindeki bir ekibin, astronotları Ay yüzeyine uçuracak ve Ay'dan uzaklaştıracak bir uzay aracı inşa etmek için 3,4 milyar dolarlık NASA sözleşmesini kazandığını duyurdu.

Blue Origin, 16 metre yüksekliğindeki Blue Moon iniş aracını Lockheed Martin, Boeing, yazılım firması Draper ve robotik firması Astrobotic ile ortaklaşa inşa etmeyi planlıyor.

Amazon'un milyarderi kurucusu Jeff Bezos, duyurunun ardından Twitter'da "NASA ile astronotları Ay'a indirmek için bu yolculukta olmaktan onur duyuyorum." paylaşımını yaptı.