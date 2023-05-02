Bu da oldu! Bilgisayar korsanları bir devlet uydusunu hackledi Bilgisayar korsanları; Avrupa Uzay Ajansı tarafından uyduların güvenliğini test etmek amacıyla düzenlenen siber güvenlik tatbikatında, bir uyduyu hacklemeyi başardı.

ensonhaber.com Son zamanlarda yörüngedeki uydu sayısı oldukça arttı. Bu durum, bazı güvenlik risklerini de ortaya çıkarıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uyduların güvenlik önlemlerini test etmek için geçtiğimiz günlerde bir siber güvenlik tatbikatı düzenledi. Uydular hacklenebiliyor Bilgisayar korsanları; Avrupa Uzay Ajansı tarafından uyduların güvenliğini test etmek amacıyla düzenlenen siber güvenlik tatbikatında, bir uyduyu hacklemeyi başardı. Bilgisayar korsanları, uyduya girmeyi ve küresel konum sistemini, tutum kontrol sistemini ve yerleşik kamerayı ele geçirdi. Siber güvenlik uzmanları, söz konusu tatbikatın uyduların nasıl hacklenebileceğini gösterdiğini ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.