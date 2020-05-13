Bu hafta 60 adet Starlink uydusu daha fırlatılacak

Bu hafta 60 adet Starlink uydusu daha fırlatılacak

SpaceX, bu hafta sonu 60 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye göndermeyi planlıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, her fırlatmada 60 adet Starlink uydusunu yörüngeye yerleştiriyor.

Uydular, yörüngeye yerleşene kadar parlak ışık treni şeklinde Dünya'dan da gözlemlenebiliyor.

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

60 UYDU DAHA FIRLATILACAK

SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu, bu hafta sonu ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatacak.

Statrlink uydularının 8. lansmanı olacak bu fırlatma sonrasında, yörüngedeki Starlink uydularının sayısı 480'e çıkacak.

TOPLAMDA 42 BİN STARLINK UYDUSU

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 7 fırlatmada 420 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

GÖRENLER UFO SANMIŞTI

Starlink uyduları, fırlatıldıktan yörüngeye yerleşene kadar parlak diziler halinde Dünya'dan da gözlemlenebiliyor. Geçtiğimiz nisan ayında fırlatılan uydular, ülkemizden de gözlemlenmiş ve UFO iddialarına neden olmuştu.

Starlink uydularının bulunduğunuz bölgeden geçip geçmeyeceğini görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Starlink uyduları hakkında daha fazla bilgi almak ve Pentagon'un yayınladığı UFO görüntülerine göz atmak için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.