Bu kaçıncı: Battlefield 2042 eleştiri yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Battlefield 2042, oyuncular tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Popüler oyun, Steam'de en çok olumsuz yorum alan oyun oldu.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, geçtiğimiz günlerde yeni oyunuyla oyunseverlerin karşısına çıkmıştı.

2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 2042 ile ses getiren bir dönüşe imza atmayı planlıyordu.

19 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapan oyun, ne yazık ki beklentileri karşılayamadı.

STEAM'DE ELEŞTİRİ YAĞMURU

Oyunun Steam sayfası, adeta olumsuz yorumlarla doldu taştı. 44 bin civarında yorumlanan oyun, Steam'de "Çoğunlukla Olumsuz" etiketini aldı ve Steam'de en çok olumsuz yorum alan oyun oldu.

Battlefield 2042 için yapılan yorumlara baktığımızda, oyuncuların karşılaştıkları hatalardan, çökme sorunlarından ve sunuculardaki kesintilerden rahatsız olduklarını görüyoruz.

Üstelik birçok oyunsever, Battlefield 2042'nin henüz tamamlanmamış bir şekilde piyasaya sürüldüğünü söylüyor. Çünkü, oyun içi sesli sohbet ve çevrimiçi modlardaki liderlik tablosu henüz oyunda bulunmuyor.

Oyunla ilgili olumsuz yorumlar, Electronic Arts ve oyunun geliştiricisi olan DICE'ın da gündeminde. Battlefield 2042 için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan geliştirici ekip, oyunculardan özür dileyerek güncellemelerle tüm sorunların giderileceğini söylüyor.





OYUN DÜNYASINDA NELER OLUYOR

Şu sıralar oyun dünyasında sürekli olarak şirketlerden gelen özür haberleri gündemde. Geçtiğimiz aylarda eFootball 2022 adıyla çıkış yapan popüler futbol oyunu PES, oyundaki ciddi grafik hataları nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Rockstar Games'in "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" adı altında piyasaya sürdüğü üç eski GTA sürümü de hayal kırıklığı yaratmış ve Rockstar Games, hem oyundaki grafik hatalarının hem de bağlantı problemlerinin güncellemelerle giderileceğini açıklayarak oyunculardan özür dilemişti.



