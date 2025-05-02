Bu 'süper iğne' kanser tedavisi süresini sadece 5 dakikaya indiriyor

Haber Merkezi

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), kanser tedavisi alanında devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attı. "Süper iğne" olarak adlandırılan bu yeni yöntem, tedavi süresini önemli ölçüde kısaltıyor.

ÇIĞIR AÇAN YENİ YÖNTEM

İmmünoterapi ilacı nivolumabın enjekte edilebilir formu olan bu iğne, deri altından uygulanıyor. Cilt, mesane ve yemek borusu kanserleri dahil 15 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

İngiltere'nin ilaç düzenleyici kurumu İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı (MHRA), ilacın kullanımına onay verdi.

Bu gelişme, kanser tedavisi gören hastalar için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

TEDAVİ SÜRESİNDE BÜYÜK TASARRUF

Geleneksel damar içi (IV) yöntemlerle kanser tedavisi 30 ila 60 dakika sürebiliyordu. Yeni "süper iğne" ile bu süre sadece beş dakikaya iniyor.

Bu yeniliğin, hastaların tedaviye ayırdığı zamanı büyük ölçüde azaltması bekleniyor. NHS, bu yöntemle her ay yaklaşık 1.200 hastaya yılda önemli bir zaman kazandırılacağını öngörüyor.

Yapılan klinik çalışmalarda, hastaların nivolumabın deri altına enjeksiyonundan "son derece memnun" kaldığı gözlemlendi.

Hastalar, iki veya dört haftada bir 30 ila 60 dakika süren IV tedavisi yerine bu hızlı yöntemi tercih ettiklerini belirtti.

NHS Kanser Klinik Direktörü Profesör Peter Johnson, immünoterapinin zaten önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Bu tedavinin birkaç dakika içinde enjeksiyon olarak sunulmasının işlemi çok daha kolay hale getireceğini ifade etti.

Johnson, bu tedavinin 15 farklı hastalık için uygulanabildiğini ve her yıl binlerce değerli klinisyenin zamanından tasarruf sağlayacağını kaydetti.

Tedavinin, malzemelerin İngiltere'ye ulaşmasıyla birlikte önümüzdeki ay ilk hastalara uygulanmaya başlaması bekleniyor. Bu gelişme, kanserle mücadelede umut veren önemli bir adım olarak görülüyor.