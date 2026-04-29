PS5 kullanıcılarına kötü haber: İnternet yoksa oyun da yok

Fiziksel oyun disklerinin en büyük avantajlarından biri olan "internetsiz oynayabilme" özgürlüğü, dijital kütüphaneler için giderek daralıyor.

Hikikomori Media tarafından gerçekleştirilen son testler, PS5'in dijital oyun lisanslarını doğrulamak için periyodik bir internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkardı.

ÇEVRİMDIŞI SİMÜLASYONUYLA ORTAYA ÇIKTI

İçerik üreticisi, konsolun uzun süre internete bağlanmadığı bir senaryoyu simüle etmek için cihazı internetten kopardı ve dahili saati sıfırlamak amacıyla CMOS pilini çıkardı.

Yeniden başlatmanın ardından, Nisan 2026'da sadece dijital olarak satın alınan "Wild Arms 4" ve "Vampire Crawlers" oyunlarının kilitlendiği ve başlatılamadığı görüldü.

MART 2026 ÖNCESİ SATIN ALIMLAR ETKİLENMİYOR

Yapılan testlerde dikkat çeken en önemli detay, bu uygulamanın yakın zamanda devreye girmiş olma ihtimali.

Zira Mart 2026'dan önce satın alınan dijital oyunlar, konsol çevrimdışı olsa dahi sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti.

PS4 üzerinde yapılan ek testlerde de konsolun ana sunucuyla son bağlantı tarihini gösteren bir zamanlayıcının tespit edilmesi, "30 günde bir bağlantı" zorunluluğunu doğruluyor.

İNTERNET ERİŞİMİ KISITLI OLANLAR İÇİN BÜYÜK SORUN

Birçok modern oyuncu için konsolun sürekli internete bağlı olması sıradan bir durum olsa da, bu değişiklik belirli kullanıcı grupları için ciddi bir engel teşkil ediyor.

Özellikle şebeke altyapısının olmadığı uzak bölgelerde yaşayanlar, denizaşırı veya ücra bölgelerde görev yapan askeri personel ve uzun süreli seyahat eden oyuncular, bu kısıtlama nedeniyle para ödedikleri dijital oyunlara erişimlerini tamamen kaybedebilir.