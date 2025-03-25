Çalışır durumdaki Apple-1, 375 bin dolara satıldı

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Teknoloji devi Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ilk bilgisayar olan Apple-1, açık artırmada rekor bir fiyata alıcı buldu.

RR Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, tam fonksiyonel bir Apple-1 Bilgisayarı 375 bin dolara satıldı. Bu satış, teknoloji tarihine damga vuran önemli bir olay olarak kayıtlara geçti.

NADİR VE ÇALIŞIR DURUMDA

Açık artırmada satılan Apple-1, eski Apple ürünleri uzmanı Corey Cohen tarafından titizlikle restore edildi.

Apple-1 kayıtlarında #91 numarasıyla yer alan bu özel makine, çalışır durumda olmasıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca, "olağanüstü kozmetik koruma" ve "entegre devrelerindeki belirgin parlak etiketler" sayesinde 10 üzerinden 8,0 puanla "istisnai" olarak derecelendirildi.

Bilgisayarla birlikte verilen orijinal kılavuzda, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Daniel Kottke'ye atıfta bulunan el yazısı notlar bulunması, ürünün değerini daha da artırıyor.

APPLE-1'İN ÖNEMİ

Apple-1, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ve Apple'ın başlangıcını simgeleyen ilk bilgisayar olması sebebiyle büyük öneme sahip.

Günümüzde bu bilgisayarlardan çalışan bir tanesini bulmak oldukça nadir. Bu nedenle, açık artırmada satılan Apple-1, hem bir teknoloji harikası hem de tarihi bir eser olarak büyük ilgi gördü.