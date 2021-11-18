Call of Duty: Vanguard kısa süreliğine ücretsiz olacak

Call of Duty serisinin son 14 yılda en kötü çıkış yapan oyunu Call of Duty: Vanguard, 18 Kasım-22 Kasım tarihleri arasında ücretsiz oynanabilecek.

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da piyasaya sürmüştü.

Her yıl yeni bir CoD oyunu piyasaya süreceğini açıklayan Activision, sözünü bu yıl da tuttu ve geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Vanguard çıkışını yaptı.

14 YILIN EN KÖTÜSÜ

Rapora göre, Vanguard'ın bir öndeki oyun olan Black Ops Cold War'a oranla fiziksel ve dijital satışları yüzde 40 düştü. Son rakamlar, Call of Duty: Vanguard'ı son 14 yıldır en kötü çıkış yapan CoD oyunu yapıyor.

Call of Duty: Vanguard hikaye fragmanı - VİDEO

DENEME FIRSATI: ÜCRETSİZ OLUYOR

Activision, oyuncuları Call of Duty: Vanguard’a çekmek için yeni bir etkinlik başlattı. Call of Duty: Vanguard’ın çok oyunculu modu, 18 Kasım Perşembe TSİ 21.00’den 22 Kasım Pazartesi 21.00’e kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

Eğer oyuna para verip vermemekte kararsızsanız, bu tarihler arasında oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Call of Duty: Vanguard; PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarının hepsinde ücretsiz olacak. Ancak oyunu kütüphanenize eklemenize izin vermeyecek.

Kısacası CoD severler, yalnızca 4 gün boyunca oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek.

Ancak oyunu birkaç gün içinde oynadığınız süre boyunca kaydettiğiniz ilerleme silinmeyecek. Eğer oyunu daha sonra satın almaya karar verirseniz, ilerlemeniz kaldığı yerden devam edecek.

Call of Duty: Vanguard oyununu söz konusu tarihler arasında oynayabilmek için, öncelikle Battle.net uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Uygulamayı indirdikten sonra giriş yapın veya hesabınız yoksa kaydolun. Ardından oyunun sayfasına gelin ve "PLAY FREE" butonuna tıklayın. (Şu anda oyun ücretsiz olmadığından "BUY NOW" butonu gözükebilir.)

Ardından oyunun bilgisayarınıza inmesini bekleyin. Artık Call of Duty: Vanguard'ı 22 Kasım Pazartesi 21.00’a kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.