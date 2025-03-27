Haber Merkezi

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, motor sporları ruhunu elektrikli çağa taşıyarak dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirketin CEO'su Alain Favey'in yaptığı açıklamaya göre, e-208 temel alınarak geliştirilecek olan GTi versiyonu, Peugeot'nun elektrikli otomobil pazarındaki iddialı duruşunu simgeliyor.

MOTOR SPORLARI GEÇMİŞİ ELEKTRİKLİ GELECEKLE BULUŞUYOR

Peugeot'nun 1990'lardan beri Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki (WEC) başarılı geçmişi, yeni GTi modeliyle elektrikli gelecekle buluşuyor.

Şirket, efsanevi motor sporları ruhunu, elektrikli mobilite vizyonuyla birleştirerek benzersiz bir otomobil deneyimi sunmayı hedefliyor.

MODEL AİLESİNİN İLK ÜYESİ

Peugeot e-208 GTi, geniş bir model ailesinin ilk üyesi olabilir. CEO'nun açıklamalarına göre, bu modelin başarısı, GTi rozetine sahip diğer otomobillerin de piyasaya sürülmesinin önünü açabilir. Ancak, şu an için bu konuda kesin bir plan bulunmuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER HENÜZ BELLİ DEĞİL

Sportif 208'in teknik ve tasarım özellikleri henüz netlik kazanmamış olsa da bazı tahminler yapılıyor.

Otomobilin, platformunu paylaştığı Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce ve Lancia Ypsilon HF ile aynı güç ünitesini kullanabileceği öngörülüyor.

Bu da GTi modelinin 280 bg civarında bir güce ve 6 saniye civarında 0-100 km/s hızlanma süresine sahip olabileceği anlamına geliyor.