Cep telefonu IMEI kayıt ücretleri 2 bin TL'yi aştı

2021 yılında yurt dışından getirilecek telefonların yeni kayıt ücretleri yüzde 9,11 zamlanarak 2 bin 6 TL oldu.

Yurt dışından ülkemize getirilen telefonların IMEI kayıt harcı, yeni yılla birlikte zamlandı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu zam, yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 9.11 olarak belirlendi.

Bu veriler doğrultusunda, 2021 yılı içerisinde yurt dışından getirilecek telefonların IMEI kayıt bedeli 2 bin 6 TL oldu.

İlk olarak 2018’in kasım ayında 170 TL’den 500 TL’ye çıkarılan harç bedeli, 3 kez daha zamlanarak 1500 TL olmuştu.

2020'DE 1838 LİRAYDI

Geçtiğimiz yıl yapılan yeniden değerleme oranıyla, 2020 yılı için telefon harçları 1838 TL olarak belirlenmişti.

IMEI kayıt ücreti, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ve ticari amaçlı olmayan akıllı telefonlar için geçerli. Ticari amaçlı ya da toplu olarak yapılan ithalat işlemleri için farklı ücret tarifeleri uygulanıyor.





YILLARA GÖRE IMEI KAYIT BEDELLERİ