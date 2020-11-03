Cep telefonu IMEI kayıt ücretlerine 2021'de zam geliyor

2021 yılında yurt dışından getirilecek telefonların yeni kayıt ücretleri belli oldu.

Yurt dışından ülkemize getirilen telefonların IMEI kayıt harcı yeni yılla birlikte zamlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrası, 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranları da hesaplandı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre yeniden değerleme oranı 9.11 olarak belirlendi.

IMEI KAYIT BEDELİNE ZAM

Bu veriler doğrultusunda, gelecek yıl yurt dışından getirilecek telefonların kayıt bedeline de aynı oranda zam yapılması bekleniyor.

Yurt dışından yolcu ile birlikte getirilecek telefonların ülkemizde kayıt edilebilmesi için alınan harç ücreti, 2021 yılında 2006 lira olacak.

Alınan karar Cumhurbaşkanlığı kararı ile değişebilecek ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2021 itibariyla yürürlüğe girecek.

İlk olarak 2018’in kasım ayında 170 TL’den 500 TL’ye çıkarılan harç bedeli, 3 kez daha zamlanarak 1500 TL olmuştu.

BU YIL 1838 LİRAYDI

Geçtiğimiz yıl yapılan yeniden değerleme oranıyla, bu yıl telefon harçları 1838 TL olarak belirlenmişti.

Yurt dışından akıllı telefon getirenler, yıl sonuna kadar 1838 TL ödemeye devam edecek. Ancak yeni yılla birlikte zamlı fiyatlar geçerli olacak.