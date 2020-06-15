CERN'deki deneyler, atom altı parçacığını ortaya çıkardı

Bilim insanları, CERN'deki deneylerde "üst kuark" adı verilen dörtlü atom altı parçacık türünün ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarına ev sahipliği yapıyor.

CERN'de yer alan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nı kullanan bilim insanları, yapılan deneylerde "üst kuark" adı verilen dörtlü atom altı parçacık türünü ortaya .çıkardı.

CERN araştırmacıları; Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Fiziği 2020 Konferansı'na sundukları tebliğde, 2015-2018 yıllarında BHC ile yapılan Atlas deneylerindeki proton çarpışmalarında, dörtlü üst kuarkların daha önce fizik biliminde Standart Model teorisinde öngörülene yakın bir standart sapmayla gözlendiğini açıkladı.

Bir protondan küçük olduğu halde tungsten atomundan ağır olan üst kuarkların, bu dörtlü oluşumunun şimdiye kadar bilinen en ağır atom altı parçacık ve en ağır öz kütleli madde olduğu belirtildi.

Üst kuarklar ilk kez 1995'te, ABD'nin Chicago kentindeki Fermilab Laboratuvarı'ndaki "Tevatron" adı verilen çarpıştırıcıyla yapılan deneylerde ortaya çıkarılmıştı.