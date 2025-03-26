ChatGPT: Dünyanın en çok ziyaret edilen yapay zeka aracı

AA & Ensonhaber

Dünya genelinde yapay zeka teknolojilerine olan ilgi giderek artarken, farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka araçlarının kullanım oranları hızla yükseliyor. AITools tarafından derlenen verilere göre, bu alanda liderlik koltuğunda ChatGPT oturuyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ve piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran ChatGPT, en çok ziyaret edilen yapay zeka aracı olmaya devam ediyor. Her ne kadar Çinli DeepSeek’in piyasaya girişiyle birlikte ChatGPT’nin aylık ziyaretçi trafiğinde bir düşüş yaşansa da 4,7 milyar ziyaretçi ile zirvedeki yerini koruyor.

YAPAY ZEKA SIRALAMASINDA CANVA VE GOOGLE TRANSLATE ÖNE ÇIKIYOR

Sadece üretken yapay zekalar değil, geniş kapsamlı yapay zeka uygulamalarının değerlendirildiği listede grafik tasarım platformu Canva ikinci sırada yer alıyor. Aylık 887 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan Canva, ChatGPT’nin oldukça gerisinde kalıyor. Google’ın çeviri aracı Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçiyle üçüncü sırada bulunuyor.

DEEPSEEK BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

ABD merkezli yapay zeka araçlarının domine ettiği sektöre güçlü bir giriş yapan Çinli DeepSeek, piyasaya sürüldüğü andan itibaren dikkatleri üzerine çekti. Maliyet avantajı ve yüksek performansı ile rakiplerine meydan okuyan DeepSeek, kısa sürede 268 milyon aylık kullanıcıya ulaşarak listeye dördüncü sıradan girmeyi başardı. Ocak 2025’te kullanıcı sayısında %2.000’den fazla artış kaydeden DeepSeek, aynı dönemde ChatGPT’nin ziyaretçi sayısında %2’lik bir düşüşe neden oldu.

EN POPÜLER YAPAY ZEKA ARAÇLARI

Listeye bakıldığında DeepSeek’in yanı sıra Character.AI (226 milyon ziyaretçi), JanitorAI (200 milyon ziyaretçi) ve Perplexity (133 milyon ziyaretçi) de öne çıkan isimler arasında. Google’ın geliştirdiği ve ChatGPT’nin en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Gemini, beklentilerin altında kalarak ancak 8. sırada kendine yer bulabildi. 118 milyon aylık ziyaretçiye sahip olan Gemini, Ocak 2025’te %9’dan fazla kullanıcı kaybı yaşadı. Listenin sonunda ise Remove.bg (112 milyon ziyaretçi) ve Claude (105 milyon ziyaretçi) yer aldı.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ REKABET KIZIŞIYOR

DeepSeek’in hızlı yükselişi, yapay zeka alanında ABD ve Çin arasındaki rekabeti daha da alevlendirdi. En çok ziyaret edilen ilk 10 yapay zeka aracının 7’sinin ABD menşeli olması dikkat çekerken, Çin ise yalnızca DeepSeek ile listeye giriş yapabildi. Ancak DeepSeek, en hızlı büyüyen yapay zeka aracı unvanını elde ederek gelecekte ABD’li rakiplerine ciddi bir meydan okuma yapabileceğini gösterdi.