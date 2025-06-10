ChatGPT günlük 1 milyar aramaya ulaştı: Google'ın tahtı sallanıyor

Haber Merkezi

OpenAI'nin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, günlük bir milyardan fazla arama sorgusuna ulaşarak ne kadar hızlı büyüdüğünü bir kez daha kanıtladı.

Bu başarı, yapay zekanın bilgi arama alışkanlıklarında ne kadar merkezi bir rol oynamaya başladığını gösteriyor.

PAZARDAKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

ChatGPT, günlük 1 milyar arama barajını, Google'ın kendi ilk dönemlerinden 5,5 kat daha hızlı bir şekilde aştı.

NP Digital'den alınan verilere göre, bu rakamla birlikte ChatGPT artık günlük aramalarda TikTok ile aynı seviyede, 12. sırada yer alıyor.

Bu hızlı büyümeye rağmen, ChatGPT günlük arama sayısı bakımından halen Instagram (6,5 milyar), Baidu (5 milyar) ve Amazon (3,5 milyar) gibi platformların gerisinde. Ancak bu durum, yapay zeka destekli çözümlere doğru artan bir kaymaya işaret ediyor.

İlginç bir şekilde, günümüzde Google aramalarının yüzde 60'ı herhangi bir bağlantıya tıklanmadan sona eriyor; bunun nedeni arama motorunun doğrudan yanıtlar sunması.

Bu, kullanıcıları başka sitelere yönlendirmek yerine direkt cevaplar veren ChatGPT'nin çalışma mantığına benziyor.

Uzmanlar, ChatGPT'nin Google ile tam anlamıyla rekabet edebilmesi için tarayıcılar ve uygulamalar gibi daha fazla platforma entegre olması, web'den gerçek zamanlı bilgi alma yeteneğini geliştirmesi ve en önemlisi kullanıcı güvenini kazanması gerektiğini belirtiyor.