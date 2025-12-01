ChatGPT kullanıcılarına kötü haber: Bu yenilik canınızı fazlasıyla sıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI, ChatGPT Android uygulamasının en son beta sürümüne sessizce eklediği kodlarla bir reklam sistemini test etmeye başladı.

1.2025.329 sürüm numaralı beta APK dosyası analiz edildiğinde, şirketin mobil ürününde ilk kez reklam yayınlama planları gün yüzüne çıktı.

ARAMA VE ALIŞVERİŞ ODAKLI REKLAMLAR GELİYOR

Uygulamanın kodlarında "reklam özelliği", "pazar yeri içeriği" ve "arama reklamı" gibi yeni ifadeler ilk kez görüldü.

Bu eklemeler, reklamların her kullanıcı sohbetinde değil, özellikle arama, alışveriş ve öneri senaryolarında gösterileceğine işaret ediyor.

Sistem, kullanıcılar ürün önerisi istediğinde veya alışveriş sorgusu yaptığında organik yanıtların yanında sponsorlu kartların da görüntülenmesini sağlayacak.

Bu strateji, Google'ın Yapay Zeka Genel Bakış ve Microsoft'un Copilot platformlarında uyguladığı reklam modelini takip ediyor.

OpenAI için reklam sunmak, ücretsiz kullanıcılara hizmet vermenin yüksek operasyonel maliyetlerini karşılamak adına mantıklı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Bu yaklaşım, premium abonelerin reklamsız kalmasını sağlarken, ücretsiz kullanıcılar üzerinden gelir elde etmeyi mümkün kılacak.

Genel kullanıma sunulma tarihi henüz netleşmese de kod düzeyindeki bu kanıtlar, özelliğin aktif olarak geliştirildiğini gösteriyor.

Bu adım, yapay zeka asistanlarının geleneksel reklam odaklı arama platformlarına daha fazla benzemeye başladığının bir kanıtı niteliğinde.