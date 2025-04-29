ChatGPT'den yüzde 97 daha ucuz: İşte yeni DeepSeek modeli hakkında tüm detaylar

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Çin merkezli yapay zeka firması DeepSeek, yeni nesil R2 yapay zeka modelini geliştiriyor ve bu modelle ilgili ortaya çıkan ilk söylentiler oldukça iddialı.

En dikkat çekici iddia ise, DeepSeek R2 modelinin eğitim maliyetinin, sektör devi OpenAI'nin GPT-4 modeline kıyasla yüzde 97 oranında daha düşük olabileceği yönünde.

Üstelik bu eğitimin tamamen Huawei'nin Ascend 910B yapay zeka GPU'ları (grafik işlem birimleri) üzerinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

MALİYET AVANTAJI

DeepSeek R2'nin, önceki R1 modelinin parametre sayısını ikiye katlayarak toplamda 1.2 trilyon parametreye sahip olacağı söyleniyor.

Maliyet açısından ise GPT-4o modeline kıyasla yüzde 97,3 oranında daha ucuz olduğu iddia ediliyor.

Eğer bu rakamlar doğruysa, DeepSeek R2 piyasadaki en ucuz maliyetli yapay zeka modellerinden biri olabilir ve özellikle kurumsal kullanım için son derece cazip bir seçenek haline gelebilir.

Söylentilere göre DeepSeek R2'nin eğitimi sırasında Huawei'nin Ascend 910B yapay zeka çip kümesinden yüzde 82 oranında bir kullanım verimliliği elde edildi.

Bu durum, DeepSeek'in yeni yapay zeka modeli için şirket içi veya en azından yerli (Çin menşeili Huawei) kaynakları etkin bir şekilde kullandığını gösteriyor.

Huawei yapay zeka çiplerinin kullanılması, Çinli firmanın yapay zeka tedarik zincirini kendi modeline "dikey olarak entegre etmesine" olanak tanıyor ve dışa bağımlılığı azaltıyor.