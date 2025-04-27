ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne yakında reklam eklenecek

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OpenAI, son dönemde ChatGPT'nin ücretsiz katmanını önemli ölçüde geliştirdi. Artık ücretsiz kullanıcılar, aylık 20 dolarlık abonelik ücretini ödemeden daha gelişmiş yapay zeka özelliklerine (akıl yürütme modelleri, 4o görüntü oluşturma, hafif Derin Araştırma raporları gibi) erişebiliyorlar.

Ancak, ChatGPT'nin ücretsiz olarak sunulan bu gelişmiş özelliklerin tamamen "ücretsiz" (yani reklamsız) kalması pek olası görünmüyor.

Şu anda ChatGPT kullanıcıları herhangi bir reklamla karşılaşmıyor ve hizmeti kullanmak için verileriyle ödeme yapmıyorlar.

REKLAMLI MODEL DEĞERLENDİRİLİYOR

Ancak bu durum yakın bir gelecekte değişebilir, zira OpenAI'nin ChatGPT kullanıcılarından para kazanmanın yollarını aradığı ve bu kapsamda reklam modelini değerlendirdiği bildiriliyor.

The Information tarafından sızdırılan ve sosyal medyada paylaşılan OpenAI gelir projeksiyonları, şirketin reklamlı bir ChatGPT modelinden elde edilecek geliri hesapladığını gösteriyor.

Bu projeksiyonlara göre OpenAI, 2029 yılında 125 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörüyor; bu rakam önceki tahminlerden 25 milyar dolar daha fazla.

Bu artışın önemli bir kısmının, ücretsiz kullanıcıdan para kazanmayı da içerdiği düşünülen "yeni ürünler" kategorisinden gelmesi bekleniyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, daha önceki röportajlarında web'deki reklamlardan hoşlanmadığını belirtmişti.

Şirket ayrıca, geçen yıl ChatGPT Search'ü başlattığında reklamlarla ilgili bir planları olmadığını resmi olarak açıklamıştı.

Ancak 2024'ün sonlarında çıkan bir rapor, OpenAI'nin ChatGPT kullanıcılarına reklam gösterme olasılığını araştırdığını doğrulamıştı.

ChatGPT'nin yeni görüntü oluşturma yeteneklerinin viral hale gelmesi ve milyonlarca yeni kullanıcı çekmesi de ücretsiz katmanda reklam yayınlama fikrini ticari açıdan daha cazip hale getirmiş olabilir.