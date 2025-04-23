ChatGPT'ye alışveriş özelliği geliyor: İşte detaylar

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OpenAI'nin ChatGPT uygulamasının herkese açık web paketinde ortaya çıkarılan yeni kod parçacıkları, yapay zeka destekli sohbet robotuna yakında e-ticaret yetenekleri eklenebileceğini gösteriyor.

Kodlarda "buy_now" (hemen satın al), fiyat ve gönderim alanları, ürün değerlendirmeleri ve en önemlisi "shopify_checkout_url" gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti.

Bu durum, basit bir ortaklık bağlantısından ziyade, OpenAI'nin asistanına Shopify'ın kendi ödeme sistemiyle entegre edilmiş yerel bir satın alma akışı eklediği anlamına geliyor.

Kodda Shopify ödeme sayfasına doğrudan bir yönlendirme önerilmesi, iki teknoloji devi arasında resmi bir bağ kurulduğuna işaret ediyor.

KULLANICILAR İÇİN CHATGPT İLE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Bu potansiyel entegrasyon, kullanıcılar için alışveriş deneyimini önemli ölçüde değiştirebilir.

Satın alma işlemleri için harici web sitelerine yönlendirilmek yerine, kullanıcılar doğrudan ChatGPT sohbet arayüzü içinde alışverişlerini tamamlayabilecekler.

Bu gelişme, ChatGPT'yi sadece bir bilgi kaynağı olmaktan çıkarıp, tam teşekküllü bir alışveriş aracına dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Shopify'ın geniş satıcı ağı ise, ekstra bir entegrasyon çabasına gerek kalmadan ürünlerini doğrudan ChatGPT'nin devasa kullanıcı kitlesine sunma imkanı bulacak.

YAKIN ZAMANDA KULLANIMA SUNULABİLİR

Tespit edilen kod dizeleri, ChatGPT'ye yakın zamanda eklenen hava durumu ve piyasa verileri gibi sistem modüllerinin yanında yer alıyor, bu da özelliğin muhtemelen yanıt panelinin içinde konumlandırılacağını gösteriyor.

Bu kodların halihazırda üretim varlıklarında bulunması, genellikle halka açık lansmandan bir veya iki sürüm önce gerçekleşen bir durum olduğundan, özelliğin yakın vadede aşamalı olarak kullanıma sunulması bekleniyor.