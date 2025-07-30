ChatGPT'ye sakın "teşekkür ederim" demeyin! İşte sebebi

Yapay zekâ artık hayatımızın her yerinde. Alışveriş önerileri, otomatik müşteri hizmetleri, hatta sohbet arkadaşlığı...

Günümüzde milyonlarca insan, yapay zekâya soru soruyor, yanıt alıyor ve ardından da kibarca teşekkür ediyor.

Ancak bu küçük cümleler bile devasa veri merkezlerinde enerji harcamasına yol açıyor.

Peki, bir "teşekkür ederim"in karbon ayak izi ne kadar? İşte şaşırtıcı rakamlar…

MALİYETİ BÜYÜK

Yapılan araştırmalara göre, ChatGPT gibi bir yapay zekaya verilen her metin girdisi, verilerin işlenmesi ve anlamlı bir yanıt üretilmesi sürecinde elektrik tüketimine ve soğutma ihtiyacına yol açıyor.

Örneğin: Basit bir mesaj yazmak: yaklaşık 1-2 watt-saat enerjiye eşdeğer.

Her "teşekkür ederim" mesajı, yüzbinlerce kişi tarafından gönderildiğinde küçük bir kasabanın günlük elektrik tüketimine denk enerji harcayabiliyor.

Üstelik bu sadece elektriği kapsamıyor. Bu işlem sırasında karbon salınımı da gerçekleşiyor. Yani kibarlık, karbon ayak izimizi de artırıyor.