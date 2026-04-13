Çift IMEI uygulamasına son: Kaydı yapılmayan telefonlar 1 Mayıs’ta kapanıyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Özellikle çift SIM kartlı cihazlar üzerinden yapılan IMEI usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçerken, kayıt dışı kullanılan telefonlar için kritik tarih açıklandı.

ÇİFT IMEI YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çift SIM kartlı telefonlarda ikinci IMEI numarasının farklı cihazlara tanımlanarak sistemin suistimal edildiğini belirledi. Bu yöntemle tek bir kayıt hakkı kullanılarak birden fazla cihazın aktif hale getirildiği ortaya çıktı.

120 GÜNLÜK SÜRE DOLUYOR

1 Ocak 2026 itibarıyla başlatılan uygulama kapsamında, usulsüz şekilde kullanılan cihaz sahiplerine 120 günlük süre verildi. Bu süre içerisinde gerekli kayıt işlemlerini tamamlamayan telefonların iletişime kapatılacağı bildirildi.

SON TARİH 1 MAYIS

Yetkililer, verilen sürenin 1 Mayıs 2026’da sona ereceğini duyurdu. Bu tarihe kadar 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 liralık IMEI kayıt ücretini yatırmayan kullanıcıların cihazları şebekeye kapatılacak ve kullanılamaz hale gelecek.

YURT DIŞI TELEFONLARA İLGİ ARTIYOR

Türkiye’deki yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kullanıcı, cep telefonlarını yurt dışından temin etmeyi tercih ediyor. Vergi avantajları ve “Tax Free” uygulamaları, bu cihazları daha cazip hale getiriyor.

KAYITSIZ KULLANIM SÜRESİ NASIL İŞLİYOR

Yurt dışından getirilen telefonlar, Türkiye’de ilk kez SIM kart takılıp kullanılmaya başlandığında devreye giren süreyle birlikte 4 ay boyunca aktif olarak kullanılabiliyor. Çift SIM veya e-SIM özelliği bulunan cihazlarda ise bu süre toplamda 8 aya kadar uzayabiliyor.

DOĞRU ZAMANLAMA KULLANIM SÜRESİNİ UZATIYOR

Cihazın kullanım süresi, alınan tarihe göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin mayıs ayında alınan bir telefon, yıl geçişleri sayesinde yaklaşık 16 aya kadar kesintisiz kullanılabiliyor.

SATIŞ YA DA KAYIT SEÇENEĞİ

Belirlenen süre sonunda kullanıcılar, cihazlarını kayıt ettirerek kullanmaya devam edebiliyor ya da ikinci el veya yedek parça olarak satışa sunabiliyor.

Yetkililer, hem vergi kaybını önlemek hem de kayıt dışı kullanımın önüne geçmek amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.