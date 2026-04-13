Honor 600 serisinin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Honor 600 ve Honor 600 Pro modellerinin resmi lansman tarihi, 23 Nisan olarak açıklandı.

Tanıtım etkinliğine sayılı günler kala cihazların donanım detayları ve özellikle Avrupa pazarına yönelik stratejik farklılıkları büyük ölçüde netleşti.

Serinin küresel sürümleri 9 bin mAh gibi devasa bir batarya kapasitesiyle üretilirken, Avrupa pazarında satışa sunulacak versiyonlarda bu değer 6 bin 400 mAh seviyesine düşürülüyor.

Standart model 60W hızlı şarj desteği sunarken Pro versiyonu, 80W hızlı şarj kapasitesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE 200 MEGAPİKSEL KAMERA

Honor 600 gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden alırken, Honor 600 Pro modeli amiral gemisi sınıfındaki Snapdragon 8 Elite platformuyla performans sınırlarını zorluyor.

Her iki cihazda da 200 megapiksellik ana kamera ve 50 megapiksellik ön kamera standart olarak gelirken, Pro modelinde bunlara ek olarak 50 megapiksel telefoto lens bulunuyor.

Metal çerçeveli ince tasarımı ve IP68 sertifikasıyla öne çıkan telefonlar, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,57 inçlik ekranlarla donatılıyor.

Türkiye'de de piyasaya sürülmesi beklenen serinin standart model Avrupa'da 400 euro, 512 GB depolama sunan Pro modeli ise 630 euro başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak.