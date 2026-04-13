Apple harita uygulamasında Lübnan yerleşimlerini sildi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, harita hizmeti Apple Maps üzerinden Güney Lübnan’daki yerleşim isimlerinin kaldırıldığı yönündeki iddialarla uluslararası kamuoyunun gündemine geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi.

HARİTA ÜZERİNDE İSİMLER YOK

Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerine göre, Lübnan’ın özellikle güney bölgelerinde yer alan bazı köy ve kasabaların Apple Maps üzerinde görünmediği öne sürüldü. Bu alanların haritada boş ya da isimsiz şekilde yer aldığı iddiası dikkat çekti.

"İSRAİL TARAFI DETAYLI, LÜBNAN TARAFI BOŞ"

İddialara göre, haritanın İsrail tarafında yer alan yerleşimlerin ayrıntılı şekilde gösterilmeye devam ettiği, buna karşılık Lübnan’daki bazı yerleşimlerin görünmez hale geldiği savunuldu. Bu durum, kullanıcılar arasında “çifte standart” tartışmalarına yol açtı.

DİĞER HARİTA UYGULAMALARIYLA KARŞILAŞTIRMA

Bazı kullanıcılar, Google Maps gibi farklı harita servislerinde aynı bölgelerin detaylı şekilde görülebildiğini belirterek, Apple Maps’teki durumun teknik bir sorun olma ihtimalinin düşük olduğunu öne sürdü. Bu karşılaştırmalar, tartışmaları daha da büyüttü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Konu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı ve yorumcu uygulamanın tarafsızlığına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bazı kullanıcılar ise boykot çağrıları yaptı.

Tartışmalar sürerken Apple cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın teknik bir güncelleme mi yoksa kasıtlı bir düzenleme mi olduğu ise netlik kazanmadı.