Çin, 10 Gbps hızında geniş bant ağını kullanıma açtı

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Huawei ve China Unicom iş birliğiyle hayata geçirilen önemli proje, Hebei Eyaleti'ne bağlı Sunan İlçesinde Çin'in ilk ticari 10G geniş bant ağının kullanıma açılmasıyla somutlaştı.

10G geniş bant, temel olarak fiber optik ağlar üzerinden sağlanan sabit hatlı bir internet standardını ifade ediyor ve buradaki "G" ibaresi gigabit anlamına geliyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ İLE SINIRSIZ HIZ

Yeni nesil yüksek hızlı internet hizmeti, gelişmiş 50G PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisiyle destekleniyor.

Bu altyapısal devrim sayesinde internet hızları gigabit seviyesinden inanılmaz bir 10G seviyesine yükselirken, gecikme süreleri de yalnızca birkaç milisaniyeye kadar düşürüldü.

Gerçek dünyada yapılan bir testte, yeni 10G geniş bant ağına bağlanan bir evde 9.834 Mbps indirme ve 1.008 Mbps yükleme hızlarına ulaşıldığı görüldü.

Aynı testte, gecikme süresinin ise sadece üç milisaniye gibi inanılmaz bir seviyede olduğu kaydedildi.

Bu çarpıcı performans, söz konusu ileri teknolojinin kullanıcılara sunabileceği yüksek hızlı internet deneyiminin gücünü açıkça ortaya koyuyor.

ÇİN'İN İNTERNET ALTYAPISINDA DÖNÜM NOKTASI

10G geniş bant ağının kullanıma girmesi, Çin'in internet altyapısında tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Bu yeni teknoloji, özellikle 8K yayın, AR/VR (Artırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik) uygulamaları, online oyunlar ve uzaktan çalışma gibi yoğun veri trafiği gerektiren ev ve iş yerleri için ideal bir çözüm sunuyor.