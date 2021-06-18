Çin, ABD'nin ambargolarına rağmen bu yıl 140 milyar yonga üretti

Çin, ABD'nin ambargolarına rağmen bu yıl 140 milyar yonga üretti

ABD tarafından ağır ambargolar altında bulunmasına rağmen Çin, ilk 5 ayda 140 milyar yonga üreterek liderliği bırakmadı.

Son aylarda otomotivde başlayan ve ardından tüketici elektroniği sektörüne sıçrayan çip krizi nedeniyle birçok marka zor durumda kaldı. Bu nedenle yarı iletken üreticileri, dev yatırımlar yaparak üretimi artırmaya çalışıyor.

ABD tarafından ağır ambargolar altında bulunmasına rağmen Çin, yonga üretiminde ilk 5 ayda lider konumda.

2021 yılının ilk 5 ayında, ülkedeki yarı iletken şirketleri tam 140 milyar yonga üretmeyi başardı.

ÇİNLİ ŞİRKETLERE TALEP FAZLA

Çinli SMIC, Hua Hong ve Yangtze gibi üreticiler, özellikle pandemi döneminde dünya genelinden aldıkları rekor siparişlerle, Çin'in büyümesine önemli bir katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz 12 aylık dönemde 350 milyar dolar yonga ihracatı yapan Çin’in, son 5 aylık dönemde ise 140 milyar yonga üretimi yapması, oldukça büyük bir başarı olarak görülüyor.

Özellikle otomotiv yonga tasarımcılarının Çin’e büyük ilgi gösterdiği biliniyor. Bu nedenle söz konusu rakamın yıl sonunda ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.

