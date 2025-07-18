Çin, denizin altına bir yapay zeka veri merkezi inşa ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi güçlerinden biri olan Çin, Şanghay açıklarında su altı bir yapay zeka veri merkezi inşa ederek iddialı bir projeye imza atıyor.

Haziran ayında inşaatına başlanan tesis, veri merkezi sunucularını soğutmak için gereken aşırı su tüketimi ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

DOĞAL SOĞUTMA VE RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞACAK

Tesis, sunucu raflarının arkasından deniz suyu pompalamak için borular kullanarak doğal bir soğutma sistemi oluşturacak ve enerji ihtiyacının yüzde 97'sini açık deniz rüzgar çiftliğinden karşılayacak.

İlk etabında 198 sunucu rafına sahip olacak veri merkezinin, GPT-3.5 ölçeğinde bir yapay zeka modelini sadece bir günde eğitebilecek işlem gücüne sahip olması bekleniyor.

ÇEVRESEL ETKİLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Teknolojik ilerlemelerine rağmen, su altı veri merkezlerinin, deniz suyu sıcaklığını artırarak sucul biyolojik çeşitlilik üzerinde potansiyel olumsuz etkileri olabileceği konusunda endişeler bulunuyor.

Yapılan bir çalışma, özellikle denizdeki sıcak hava dalgaları sırasında bu tesislerden salınan daha sıcak ve daha az oksijenli suyun, deniz yaşamı için hayatta kalmayı zorlaştırabileceğini ortaya koyuyor.