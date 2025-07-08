Çin, enerji sınırlarını zorluyor: 500 MW'lık dev türbin projesi başladı

Çin, Doğu Tibet'te inşa edilen Datang Zala Hidroelektrik Santrali için geliştirilen ve her biri 500 MW kapasiteye sahip dünyanın en büyük darbeli türbinlerini tanıttı.

80 ton ağırlığında ve 6 metreden daha geniş çapa sahip olan bu devasa türbinler, hem bir mühendislik başarısı hem de Çin'in enerji hedefleri için önemli bir adım olarak görülüyor.

YÜKSEK VERİMLİLİK VE REKOR GÜÇ

Yüksek dayanımlı çelikten üretilen Pelton çarkı tasarımlı bu türbinler, 671 metrelik dikey düşüşle gelen suyun kuvvetiyle çalışacak.

Tasarımdaki gelişmeler sayesinde verimliliğin yüzde 91'den yüzde 92,6'ya çıkması ve günde fazladan 190 bin kWh elektrik üretilmesi bekleniyor.

BÖLGESEL GERİLİM RİSKİ

Yeni hidroelektrik santrali, Tibet'ten Myanmar'a akan ve uluslararası bir su yolu olan Nu Nehri'nin bir kolu üzerine inşa ediliyor.

Bu durum, milyonlarca insanın içme suyu ve tarım için güvendiği bir nehrin kaderini tek bir ülkenin belirlemesi nedeniyle bölgesel gerginlikleri artırma potansiyeli taşıyor.