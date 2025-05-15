Çin merkezli yapay zeka Manus AI herkesin kullanımına açıldı

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Çin'in önde gelen yapay zeka (YZ) platformlarından biri olan Manus AI, kapılarını tüm kullanıcılara açarak hizmetlerini ücretsiz hale getirdi.

Mart ayındaki lansmanından bu yana yalnızca davet sistemiyle kullanılabilen ve kısa sürede iki milyonluk bir bekleme listesine ulaşan Manus AI, özellikle karmaşık görevleri yönetme becerisiyle dikkat çekiyor.

BAŞARILI FİNANSMAN TURU MANUS AI'NIN GENİŞLEMESİNİ SAĞLADI

Bekleme listesi sisteminden vazgeçilip kayıtların herkese açılması kararının, Manus AI'nın ABD'li girişim sermayesi şirketi Benchmark Capital liderliğinde 500 milyon dolar değerlemeyle 75 milyon dolar yatırım aldığı son finansman turunun ardından geldiği belirtiliyor.

Bu yatırım, onu Çin'in en umut verici yapay zeka girişimlerinden biri konumuna taşıdı.

Yeni kullanıcıları hizmetlerini denemeye teşvik etmek amacıyla Manus AI, tek seferlik 1.000 kredilik bir bonus sunarken, ücretsiz kullanıcı hesaplarına günlük ek 300 kredi tanımlıyor.

Bu stratejinin, şirketin kullanıcı tabanını genişletmesine ve hızla gelişen yapay zeka sektöründeki rekabette öne çıkmasına yardımcı olması bekleniyor.

MANUS AI ÇOK YÖNLÜ YAPAY ZEKA YETENEKLERİ SUNUYOR

Manus AI, doğal dil işlemeyi kullanarak içerik oluşturma, dil çevirisi ve soru cevaplama gibi görevleri yerine getirebilen çok yönlü bir yapay zeka platformu olarak tasarlandı.

İş akışlarını otomatikleştirmek, e-postaları yönetmek ve müşteri hizmetlerine yardımcı olmak için çeşitli uygulamalarla entegre olabilen platform, aynı zamanda ses tanıma ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi yetenekler de içeriyor.