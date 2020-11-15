Çin, mobil iletişim uydusu Tiantong-1 02'yi uzaya fırlattı

Çin yeni nesil mobil iletişim uydusu Tiantong-1 02'yi fırlattı. Mobil ağ hizmetinin, Çin ve çevresindeki ülkeler dışında Orta Doğu ile Afrika'da Pasifik ve Hint okyanuslarını kapsaması amaçlanıyor.

Son zamanlarda iyixe kızışan uzay yarışında ABD ve Rusya gibi rakiplerinden geri kalmak istemeyen Çin, uzaya yeni uydular fırlatarak elini güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Çin'in fırlattığı Tiangong-1 uydusu kontrolden çıkarak atmosferde parçalanmış ve parçaları 2018 yılında Büyük Okyanus'a düşmüştü.

Çin şimdi ise Long March-3B roketiyle "Tiangong-1 02" uydusunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.





MOBİL İLETİŞİM ALTYAPISI SAĞLANACAK

Çin, kendi imkanlarıyla geliştirdiği Tiantong uydularıyla, tüm hava şartlarında çalışabilecek güvenilir bir mobil iletişim altyapısı sağlamayı amaçlıyor.

Mobil ağ hizmetinin Çin ve çevresindeki ülkeler dışında Orta Doğu ile Afrika'da Pasifik ve Hint okyanuslarını kapsaması amaçlanıyor.

HEDEF: LİDERLİK

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Kurumunun (CASC) verilerinden derlenen bilgilere göre Çin, gelecek üç yılda yörüngede insanlı uzay istasyonu inşa sürecine ağırlık verererek dünya liderliğine oynayacak.

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