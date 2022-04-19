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    Çin Uzay İstasyonu, BM üyesi tüm ülkelere açık olacak

    Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun, Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelerden astronotların ziyaretine ve araştırma projelerine açık olacağını duyurdu.
    • 19.04.2022 - 13:09
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    Çin Uzay İstasyonu, BM üyesi tüm ülkelere açık olacak

    Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022 sonuna kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

    Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

    Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, şimdilerde taykonotları istasyona gönderip çeşitli görevler gerçekleştiriyor.

    UZAY

    BM üyesi tüm ülkelere açık olacak

    AA'da yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, şu ana dek 17 ülkeden 23 kuruluştan 9 projenin istasyonda yürütülmek üzere seçildiğini belirtti.

    Çin'in dış uzayın barışçıl kullanımı ilkesine bağlı ve BM üyesi tüm ülkelerle uluslararası iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Vang, "Yabancı astronotlar Çin Uzay İstasyonu'nu ziyaret edebilir ve Çinli astronotlara pozitif katkı sağlayarak evrenin gizemlerini çözme ve insanlığın ortak geleceğini inşa etme konusunda birlikte çalışabilir." dedi.

    Çin Uzay İstasyonu, BM üyesi tüm ülkelere açık olacak #2

    Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.


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