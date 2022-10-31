Çin uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü fırlatıldı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ikinci laboratuvar modülünü uzaya fırlattı.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ilk laboratuvar modülünü ise temmuz ayında istasyona göndermişti.

İkinci laboratuvar modülü istasyona gönderildi

AA'nın aktardığına göre Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ikinci laboratuvar modülünü uzaya gönderdi.

Mıngtien" modülü, "Long March 5B" taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Adı, Çincede "gökleri düşlemek" anlamına gelen "Mıngtien" modülü, "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modüle eklenecek.

Şanghay Uzay Uçuşu Tekonojisi Akademisi tarafından geliştirilen 17,9 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapındaki modül, 23 ton ağırlığa sahip.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak