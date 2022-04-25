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    Çin, uzaya savunma sistemi kuruyor

    Çin, Dünya'yı olası bir etkiden korumak için göktaşı rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:42
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    Çin, uzaya savunma sistemi kuruyor

    Son yıllarda uzay yarışında söz sahibi olan ve şu sıralar kendi uzay istasyonunu inşa eden Çin, aynı zamanda dış etkilere karşı Dünya'yı savunmak istiyor.

    Çin, asteroitleri etkili bir şekilde izleyebilecek ve Dünya'yı olası bir etkiden korumak için rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem inşa etmeye çalışıyor.

    İlk deney 2025'te

    Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) Başkan Yardımcısı Wu Yanhua, Pekin'in 2025 yılında bir deneyin parçası olarak bir göktaşına çarpmayı planladığını duyurdu.

    Hem yer tabanlı hem de uzay tabanlı unsurları içerecek olan sistem, Dünya'ya veya insanlığın uzaydaki faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturacak gök cisimlerini belirleyecek.

    Çin, uzaya savunma sistemi kuruyor #1

    NASA'nın da benzer planları var

    Kasım 2021'de NASA, çarpma yoluyla bir göktaşının rotasını değiştirmenin mümkün olup olmadığını test etmek için bir sistem üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı.


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