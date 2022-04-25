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- Çin, uzaya savunma sistemi kuruyor
Çin, uzaya savunma sistemi kuruyor
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 09:41
- Güncelleme : 25.04.2022 - 09:42
Son yıllarda uzay yarışında söz sahibi olan ve şu sıralar kendi uzay istasyonunu inşa eden Çin, aynı zamanda dış etkilere karşı Dünya'yı savunmak istiyor.
Çin, asteroitleri etkili bir şekilde izleyebilecek ve Dünya'yı olası bir etkiden korumak için rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem inşa etmeye çalışıyor.
İlk deney 2025'te
Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) Başkan Yardımcısı Wu Yanhua, Pekin'in 2025 yılında bir deneyin parçası olarak bir göktaşına çarpmayı planladığını duyurdu.
Hem yer tabanlı hem de uzay tabanlı unsurları içerecek olan sistem, Dünya'ya veya insanlığın uzaydaki faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturacak gök cisimlerini belirleyecek.
NASA'nın da benzer planları var
Kasım 2021'de NASA, çarpma yoluyla bir göktaşının rotasını değiştirmenin mümkün olup olmadığını test etmek için bir sistem üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı.