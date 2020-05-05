Çin, uzayda istasyon kurmak için ilk adımı attı

Çin, astronot taşıyacak Long March-5B roketinin ilk prototipini, başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Son yıllarda uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Çin, 2023 yılına kadar yörüngede üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor.

Şu anda aktif olarak çalışan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2024 yılında görev süresini dolduracağını düşünürsek, Çin gelecek yıllarda uzayda istasyonu bulunan tek ülke konumunda olmak istiyor.

Çin, gelecekte uzayda kuracağı yeni istasyona roketlerle astronot taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen roketin prototip versiyonu Long March-5B, astronotsuz olarak test amaçlı yörüngeye gönderildi.

ROKET YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Fırlatmanın ardından 6 dakika 8 saniye sonra önceden ayarlanan yörüngesine yerleşen roket, test görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.

Uzunluğu 53.7 metre olan ve kalkış ağırlığı 849 metrik ton olan Long March-5B, uzaya 21 tondan fazla yük taşıyabilecek. Long March 5B'nin, uzay istasyonunun "Tinahe" adı verilen 20 tonluk çekirdek kapsülünü 2021'de Dünya yörüngesine taşıması planlanıyor.

Uzay çalışmalarına 1956’da başlayan ve yörüngeye ilk uydusunu 1970’te fırlatan Çin'in insanlı uzay istasyonu projesi; konumlandırma, gözlem ve iletişim uydularının yanı sıra üç seneye kadar yörüngede yaklaşık 200 uzay aracına ev sahipliği yapacak.