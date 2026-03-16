Çin, yeni uzaktan algılama uydusunu fırlattı

Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.

Dün yerel saatle 21.22’de modifiye edilmiş “Uzun Yürüyüş-6” taşıyıcı roketiyle fırlatılan “Yaogan-50 02” uydusu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

UYDUNUN GÖREV ALANLARI

Yetkililer, uydunun başta arazi taramaları ve ürün verim tahminleri olmak üzere, afet önleme ve yardım çalışmalarında da kullanılacağını açıkladı. Bu sayede tarım ve doğal afet yönetimi gibi kritik alanlarda veri toplamak mümkün olacak.

UZUN YÜRÜYÜŞ SERİSİNDE 633. GÖREV

Fırlatma, Çin’in “Uzun Yürüyüş” taşıyıcı roket serisinin 633’üncü görevini oluşturuyor. Yetkililer, bu serinin ülkedeki uzay teknolojisi ve uzaktan algılama projeleri için kritik bir altyapı sağladığını belirtiyor.

Bu yeni uyduyla birlikte Çin’in uzay programı, hem bilimsel araştırma hem de kamu güvenliği alanında önemli bir adım daha atmış oldu.