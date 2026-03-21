Çin'de akıllı telefon pazarı küçülüyor: Yeni zamlar yolda

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre, Çin'deki yeni akıllı telefon talebi beklentilerin altında kalarak yılın ilk aylarında düşüş gösterdi.

Ay Yeni Yılı dönemindeki teşviklere rağmen pazar genelinde daralma yaşanırken, vivo ve Oppo gibi markaların artan bellek fiyatları nedeniyle cihaz fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

APPLE VE HUAWEI PAZAR PAYINI ARTIRIYOR

Rapordaki verilere göre, çoğu markanın satışlarında yaşanan düşüşe rağmen Apple ve Huawei pazar paylarını büyütmeye devam ediyor.

Özellikle Apple, iPhone 17 modeline yönelik yoğun talebin etkisiyle yılın ilk iki ayında satışlarında yüzde 23 oranında önemli bir artış yakaladı.

HAZİRAN AYINDAKİ İNDİRİMLER BEKLENİYOR

Huawei ise küresel pazardaki artan maliyetlere karşı yerel tedarik zincirini güçlendirerek başarılı bir kalkan oluşturmayı başardı.

Uzmanlar mart ve mayıs ayları arasında sektörde dalgalanmalar beklerken, haziran ayında düzenlenecek 618 alışveriş festivalinin satışlara ivme kazandıracağını öngörüyor.