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Haber Merkezi

Çin yapımı insansı bir robot, dünyanın ilk robot boks maçını kazandı. Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou kentinde düzenlenen yarışmada robotlar, tıpkı insanlar gibi karmaşık manevralar gerçekleştirdi.

Canlı yayınlanan etkinlikte makineler, inanılmaz bir dövüş becerisi sergileyerek birbirlerine güçlü yumruklar attılar.

Mecha Dövüş Serisi adını taşıyan bu yarışma, robotların pilleri ve malzemelerinin sınırlarını zorladı.

İNSANLAR YÖNLENDİRDİ

Robotların bu benzersiz turnuvaya katılımı, dört insan operatör ekibi tarafından yönlendirildi. Hem bireysel hem de gruplar halinde boks becerilerini sergileyen robotlar, yüksek basınçlı hareket kabiliyetlerini ve hızlı senaryolardaki dayanıklılıklarını test etti.

Etkinlikte Unitree Robotics firmasının özellikle G1 modelleri olmak üzere robotları sergilendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dövüş sırasında makinelerin yumrukları isabetli bir şekilde attığı görülüyor.

Bir robot, rakibinin sert yumruğunu başarıyla karşılayıp, rakibinin dengesini bozarak ve düşmesini sağlayarak genel klasmanda şampiyon oldu.

Unitree Robotics Pazarlama Ekibi üyesi Chen Xiyun, Global Times'a yaptığı açıklamada, robotların insan-makine iş birliği içinde savaştığını söyledi.

Botların düz yumruklar, kanca yumruklar, yan tekmeler ve havadan dönüş tekmeleri gibi çeşitli dövüş teknikleri sergilediğini vurguladı.

1,32 metre boyundaki G1 robotu, Unitree tarafından zorlu koşullarda çalışmak üzere tasarlanmıştı ve savaş sırasında inanılmaz insan benzeri beceriler sergilemişti.