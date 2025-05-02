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Yapay zeka ve robot teknolojileri artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak uzun zamandır filmlerde izlediğimiz ve sohbet aralarında dile getirdiğimiz “ya kontrolden çıkarlarsa?” sorusu, bu kez gerçek hayatta karşılık bulmuş olabilir.

KODLAMASI YAPILAN ROBOT, İNSANLARA SALDIRDI

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük yankı uyandıran görüntülerde, bir robotun kontrolden çıkarak çevresindekilere saldırdığı anlar yer aldı. Çin’de çekildiği öne sürülen bu görüntülerde, yazılımcılar tarafından test edilen robot bir anda agresifleşiyor ve iki kişiye fiziksel müdahalede bulunuyor. Güçlükle durdurulan robot, çevresindeki nesneleri de devrederek ortalığı birbirine katıyor.

Olay, yapay zekânın güvenliği ve kontrolü konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.