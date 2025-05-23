Çin'de uçan taksi dönemi 2030'a kadar başlayabilir

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Çin'in önde gelen drone üreticilerinden EHang, uçan taksilerin geleceği konusunda oldukça iyimser.

EHang'ın Mali İşler Sorumlusu (CFO) Conor Yang, 2030 yılına kadar Çin'de sabit rotalı hava taksi servislerinin yaygınlaşmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Hatta altyapının yeterli olduğu bazı şehirlerde hava taksi hizmetlerinin yakında başlayabileceğinin sinyalini verdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mart ayında EHang ve ortak girişim ortağı Hefei Heyi Aviation, otonom yolcu drone'larını işletmek için Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAC) sertifika alan dünyadaki ilk şirketler oldu.

EHang, gelecekteki operasyonlar için veri toplamak amacıyla şu anda Guangzhou ve Hefei'de deneme uçuşları yürütüyor. Şirket, bu yıl sonuna kadar belirlenen bölgelerde faaliyete başlamayı planlıyor.

Özellikle EHang tarafından geliştirilen ikiz yolcu uçağı EH216-S, operasyon için sertifikalandırılmış durumda ve 130 km/s azami hıza, 30 km menzile sahip.

EHang, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerden uluslararası alanda güçlü bir ilgi gördüğünü iddia ediyor.

Şirket, geçen kasım ayında Bangkok'ta ilk yolcu uçuşunu başarıyla tamamladıktan sonra, ülkenin belirli bölgelerinde eVTOL işletmek için Tayland sivil havacılık otoriteleriyle görüşmeler yürütüyor.