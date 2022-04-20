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    Çin'deki Tesla çalışanları, fabrikada yatıp kalkacak

    Tesla, Şanghay fabrikasındaki çalışanlarının koronavirüs karantinasına takılmamaları için fabrikada yatıp kalkmasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:35
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    Çin'deki Tesla çalışanları, fabrikada yatıp kalkacak

    Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

    Örneğin, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şanghay'daki fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

    Hükümetin 28 Mart’ta kalabalık şehirlerde sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, birçok şirket önlemlerin hafifletilmesi konusunda hükümete baskı yapıyor.

    Tesla çalışanları fabrikada kalacak

    Tesla ise, çalışanların karantiya takılmaması için fabrikada yatıp kalkmalarını istiyor. Tesla’nın, Çin fabrikasındaki çalışanlara uyku tulumu ve şilte dağıtacağı bildirilirken, böylece çalışanların eve gitmeleri yerine fabrikada uyumaları sağlanacak.

    Çalışanların katlarında duş, yemek ve eğlence alanlarının yanı sıra; insanların uyuması için belirlenmiş alanlar da bulunacak.

    tesla


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