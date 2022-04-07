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    Çin'den hipersonik uçak yolculuğu: Saatte 6 bin km

    Çin, Şanghay-New York gibi uzun mesafeli rotaları iki saatte tamamlayabilecek hipersonik uçak seferleri üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:38
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    Çin'den hipersonik uçak yolculuğu: Saatte 6 bin km

    Çin merkezli teknoloji şirketi Space Transportation, saniyede 1600 metre hızla uçarak Şanghay-New York gibi uzun mesafeli rotaları iki saatte tamamlayabilecek hipersonik uçak seferleri projesini açıkladı.

    Söz konusu konseptte, bir roket fırlatıcısı yolcu taşıyan jeti uzay sınırına doğru 7 bin kilometre hızla itecek ve ardından araçtan ayrılacak.

    Sesten iki kat hızlı Concorde'un azami hızı saatte 2 bin 179 kilometreydi. Yeni projede ise uçaklar, ortalama saatte 6 bin kilometre hızla yolcu taşıyabilecek.

    Uçuşlar 2025'te başlayacak

    Şanghay merkezli şirket, test uçuşlarının 2025 gibi yakın bir tarihte başlayacağını ve 2030 yılına kadar ticari hale geleceğini söylüyor.

    Çin den hipersonik uçak yolculuğu: Saatte 6 bin km #1

    Yolcular, uzay giysisi veya oksijen kaynağına ihtiyaç duymadan uçağa binerek mevcut ticari uçaklardakinden farklı olmayan koltuklarda seyahat edecek.

    Öte yandan, dikey iniş yapması gereken bu uçuşlar, tipik bir yolcunun alıştığına kıyasla daha korkutucu bir uçuş deneyimi sunacak.

    Rakip Çinli firma iSpace'in yanı sıra, devlet kurumları Çin Havacılık Ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) ve Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Sanayi Şirketi'nin (CASIC) de hipersonik uçaklar geliştirdiği söyleniyor.

    hipersonik


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