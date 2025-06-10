Çin'den sınavda kopya önlemi: Yapay zeka sohbet botları devre dışı kaldı

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Çin'in önde gelen yapay zeka (YZ) sohbet robotları, ülkenin kaderini belirleyen yıllık "gaokao" üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmesini önlemek amacıyla bazı işlevlerini geçici olarak askıya aldı.

Bu yıl yaklaşık 13,4 milyon öğrencinin katıldığı sınavlar, ülke genelinde büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.

"GAOKAO" SINAVI İÇİN YAPAY ZEKA KISITLAMASI

Alibaba'nın Qwen'i, Tencent'in Yuanbao'su ve ByteDance'in Doubao'su gibi büyük yapay zeka platformları, sınav döneminde hizmetlerini kısıtladı.

Örneğin, Qwen'e bir sınav kağıdı görseli üzerinden soru sorulduğunda, 7-10 Haziran tarihleri arasındaki sınav döneminde hizmetlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı yanıtını verdi.

Benzer şekilde, Doubao da yüklenen sınav içeriğinin platform kurallarına uymadığını belirterek görseli işlemeyi reddetti.

Milyonlarca gencin geleceğini şekillendirdiğine inanılan Gaokao sınavı, Çin'de büyük bir öneme sahip.

Bu nedenle sınav görevlileri, kopya çekmeyi önlemek için saatler süren testler sırasında elektronik cihaz kullanımını yasaklıyor ve sıkı önlemler alıyor.

Yapay zekanın hızla gelişmesi, bu konuda yeni zorluklar ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz ay Çin Milli Eğitim Bakanlığı, okulların yapay zeka yeteneklerini yetiştirmesi gerektiğini, ancak öğrencilerin ödev ve testlerde cevap olarak yapay zeka tarafından üretilen içerikleri kullanamayacağını belirten bir dizi yönetmelik yayınlamıştı.