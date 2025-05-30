Çin'den yeni uzay görevi: Göktaşından örnek toplayacak

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Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC), Tianwen-2 uzay aracının 29 Mayıs Pekin saatiyle 01:31'de Xichang uzay limanından Long March 3B roketiyle başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu.

Bu görev, Çin'in Dünya'ya yakın bir asteroitten örnek toplama konusundaki ilk girişimi olma özelliği taşıyor.

ÇİN'İN TIANWEN-2 GÖREVİ RESMEN BAŞLADI

Tianwen-2 uzay aracı, "yaşayan fosil" olarak nitelendirilen ve 2016 HO3 olarak da bilinen Kamo'oalewa asteroidine doğru yolculuğuna başladı.

2016 yılında keşfedilen ve çapı 40-100 metre civarında olan bu asteroit, Güneş sisteminin erken dönemlerine ait antik malzemeler içeriyor.

Tianwen-2'nin temel amacı, Kamo'oalewa asteroidinden numune toplayarak 2027 yılında Dünya'ya getirmek.

Görev sırasında, arazinin uygun olması durumunda kayalık cisme iniş de dahil olmak üzere çeşitli numune toplama teknikleri test edilecek.

Bu numunelerin, Güneş sisteminin oluşumu ve evrimi hakkında değerli bilgiler sunması bekleniyor. Asteroit, taşıdığı antik malzemeler nedeniyle bilimsel açıdan büyük önem taşıyor.

Tianwen-2 görevi, Kamo'oalewa'dan numune toplamanın ardından 311P/PANSTARRS kuyrukluyıldızını da ziyaret edecek.

Uzay aracının, Dünya'nın kütle çekimini sapan gibi kullanarak 2035 yılı civarında bu ikinci hedefine ulaşması planlanıyor.

Uzay aracında bulunan kameralar, spektrometreler ve radar cihazı gibi çeşitli bilimsel aletler, Dünya'daki suyun kökeni gibi gizemlere ışık tutabilecek veriler toplayacak.