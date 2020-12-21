Çin'in Ay'dan topladığı örnekler başkent Pekin'e ulaştı

Çin'in "Chang'e 5" uzay aracı tarafından Ay'dan alınan taş ve toprak örneklerinin başkent Pekin'e ulaştığı açıklandı.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, geçtiğimiz günlerde Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyinden örnek toplamayı başarmıştı.

Çin'in "Chang'e 5" keşif aracının uzay kapsülü, Ay'dan topladığı toprak ve taş örneklerini Dünya'ya getirmek için Ay'dan havalanmış ve 3 günlük yolculuğun ardından Dünya'ya ulaşmıştı.

Çin'in uzay aracı, Ay'dan örnek topladı

ÖRNEKLER PEKİN'DE

Ay'dan elde edilen taş ve toprak örneklerinin başkent Pekin'e başarılı şekilde ulaştığı bildirildi.

Chang'e 5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.

Öte yandan, 2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

Chang'e 5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.